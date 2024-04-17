شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال عن تحضيرات دور ملك شاه فى الحشاشين: قرأت كتب وتعلمت ركوب الخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل إسلام جمال في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن طريقة تحضيره لـ شخصية ملك شاه التى قدمها في مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، قائلا: " كان المفروض هنبدأ نصور على طول، و حصل تأجيل لمدة سنة، وده ساعدنا كتير، ولأن مفيش حاجة رسمي وموثقة 100%، اتفرجت على حلقات كتير جدا على يوتيوب، قريت كتابين، وبصراحة أخذت اللى أقرب لقلبى مع الرجوع لـ المخرج دكتور بيتر ميمى والمؤلف عبد الرحيم كمال، فكونت شكل للشخصية، وفكره وده كان الاجتهاد".

وتابع جمال قائلا: "كمان اتمرنت خيل بطلب من دكتور بيتر ميمى، وأنا كنت على قدى فيه اللى هو بروح مع صحابى نركب خيل مثلا، كمان اتعلمت استخدام السيوف، وطريقتها الضرب والصد".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.