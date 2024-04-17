شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يمارس مهاراته فى تحضير البيض المدحرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان سامح حسين جمهوره بفيديو على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، خلال تحضيراته لوجبة بيض مدحرج، وعلق قائلا: "البيض المدحرج بيروج وبييجى في السمنة البلدى".

وبدأ مؤخرا فريق عمل فيلم اتنين × واحد تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها، وهو العمل الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ، وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان، وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وننشر الصور الأولى من العمل الذى يواصل أبطاله تصويره خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عدد من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.