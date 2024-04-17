شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: اختياراتى فى الرجالة كانت غلط وكنت سند نفسى ولم أعتمد عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة غادة عبد الرازق إنها طوال حياتها لم تشعر أنها بحاجة إلى رجل، وإنها فقط كانت سنداً لنفسها، وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل تحتاجين لسند رجل أم أنك سند لنفسك؟

وأضافت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "طول عمري سند نفسي ورغم تعدد الرجال في حياتي ماتسندتش على حد منهم".

وكشفت عن أن هذا لا يعود إلى أنها تشعر بأنها الأقوى ولكن لأن اختياراتها في الرجال كانت خاطئة، قائلة: "كل اختياراتي في الرجالة كانت غلط، وعمري ما اخترت راجل صح فيما عدا والد روتانا، أما بقية الاختيارات فهي لم تكن صحيحة، بعضا منهم منحنى ماديات، والبعض الآخر حفلات، والآخرين حب وحاجات كتيرة جداً إلا أني لم أعتمد عليهم بشكل كامل".

وعن حديث الجمهور عن علاقة عايدة بياسين في صيد العقارب ومخالفته للتوقعات بأن تتحول في سير الأحداث لشخصية انتقامية، عقبت قائلة: "مارضتش أعمل ده لأنه كان أقرب توقع للناس إني بشتغل في العقارب يبقى هاخدها واسم بيها الناس، وده لو كان حصل هيبقى سيناريو ضعيف جداً وهو استخدام أقرب شيء في إيدي للانتقام، ودكتور باهر دويدار ليس كاتبا ضعيفاً، وقلت له لا بد من الخروج من دائرة الانتقام عبر وسيلة أخرى وشكل أخر مش اللي قدامنا".

وذكرت الفنانة غادة عبد الرازق أن "العند" تسبب لها في اتخاذ قرارات خاطئة في حياتها، لافتة إلى مقولة "العند يولد الكفر" كانت تنطبق على بعض القرارات.

وحول شعورها بالندم لاتخاذها لبعض القرارات الخائطة بسبب العند، قالت: "بالفعل هناك بعض القرارات ندمت عليها في حياتي وشغلي لم تكن صحيحة كنت متسرعة والعند أيضاً".

وحول القرار الذي لو عاد الزمن بها ستقول لنفسها إنها يجب أن تغيره كان ردها مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت: "مكنتش هخش التمثيل، بالرغم من أن مجال التمثيل فادنى كثيراً ووضعني في مكانة هيبة ومنحني حب الناس، لكن أخد مني حاجات كتيرة أوي أوي في حياتي أثرت عليا".