شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا رحمة: مسلسل مليحة صرخة قوية للعالم للنظر إلى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة اللبنانية ديانا رحمة عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل مليحة في دور "ألطاف"، قائلة: "ليا الشرف أن أعمل في مصر في هذا العمل الكبير".

واعتبرت ديانا رحمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مسلسل مليحة بمثابة صاروخ في وجه العدو الإسرائيلي المغتصب للأراضي العربية.

وتابعت الفنانة ديانا رحمة: "المسلسل كان أقوى صرخة وأقوى نداء للعالم لكي ينظروا للفلسطينيين، وأنا أعتز جدا بالمسلسل وأعتبره تاج على رأسي".

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.