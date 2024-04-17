شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر جلال: أشكر الشركة المتحدة إخراج فيلم "السرب" في أفضل صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج أحمد نادر جلال، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، لتوفير كل ما يلزم لإخراج فيلم "السرب" على أكمل وجه وفي أفضل صورة عالمية.

أضاف أحمد نادر جلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فيلم "السرب" نال استحسان الناس بشكل كبير، معلنا عن نزول الفيلم بدور العرض في يوم 25 أبريل أو 1 مايو المقبل.

وتابع المخرج أحمد نادر جلال: "كل الجهات حرصت على إخراج الفيلم في أفضل صورة، ونشكر كل القائمين على فيلم السرب".

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب طرح فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

"السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.