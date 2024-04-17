شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج صيد العقارب: تفاجأت بشخصية غادة عبد الرازق وتعاونها الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد حسن، كواليس عمله في مسلسل صيد العقارب، قائلاً: "مسؤولية عمل صيد العقارب كانت كبيرة جداً ولكن ربنا وفقنا في النهاية وأخرجنا العمل في شكله المبهر ولولا دعم د باهر دويدار والفنانة غادة عبد الرازق مكنتش هحقق النجاح ده وكلاهما كانا في ظهري طول الوقت ساعدوني في كل التفاصيل مافيش حاجة تأخروا عني فيها".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن هذا العمل هو أول عمل يجمعه بالفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق ليس ذلك فقط بل أول لقاء بينهما كان عبر هذا العمل، مكملاً : "في الأول كنت خايف منها رغم أنه كان من أحلامي أن أقوم بالإخراج لها من بداياتي وفي أول لقاء جمعنا قلت لها أخيرا التقينا كان حلم لي صحيح جاء متأخرا بس حققته".



وتابع: "غادة شخصية متعاونة جداً لدرجة أنها بتسيب من مساحات أدوارها وتديها لناس تانية وكانت في نقاشات كتيرة هي تحاول تعمل الأفضل للعمل وليس لنفسها في أوقات كانت بتقول شيل قفلة الحلقة من هنا وحطها من هنا ومش أي ممثل بيعمل ده.. باصة بس لكيف ينجح المسلسل وإزاي تعمل كل التفاصيل".