محمد رمضان يستمر بإثارة الجدل.. هذا ما فعله في الطائرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، على متن طائرته الخاصة، أثار به جدلاً جديداً بين جمهوره، حيث ظهر وهو يجلس في الطائرة والمضيفة تحلق له ذقنه، على أنغام أغنتيه متغاظين، وعلق قائلاً: نعيمًا.. يعني هنحلق في الجو؟.. آه”.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل بعد تصريحاته عن سبب غيابه عن دراما رمضان 2024، حيث قال في تصريحات إعلامية، إن سبب غيابه عن موسم رمضان المنقضي، هو حرصه على الابتعاد عن المنافسة من أجل إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة باقي الأعمال الفنية، قائلاً: “كان لا بد لي من أن أبتعد قليلاً كي أترك المجال للجمهور ليتابع باقي المسلسلات، لأنني موجود من 2018 بلا توقف”.

وأضاف: “سعيد بأن الجمهور ربط اسمي بشهر رمضان، فهذا شرف كبير لي ويُفرحني، وبدأت أركّز فعلاً بأن باسمي بات مرتبطاً بقوة بالشهر الفضيل، يعني في منتصف رمضان وضعوا نصف وجهي، في إشارة إلى أننا وصلنا الى نصف الشهر”.

وتطرق محمد رمضان الى الحديث عن بوسترات مسلسلات رمضان 2024، فقال مازحاً: “بوسترات المسلسلات في الشارع مكتوب فوق كل نجم “رمضان أحلى”، وهذه مشكلة كبيرة، لأنه لو حدث ستكون كارثة لبعض الزملاء الذين لهم مسلسلات في رمضان”.