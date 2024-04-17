عمرو يوسف يحقق رقماً قياسياً بـ”شقو”..كسر رقم إيرادات هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بفارق كبير استطاع الفنان عمرو يوسف كسر رقم الفنان كريم عبد العزيز بعد أن حقق فيلمه الجديد “شقو” إيرادات بلغت 41 مليوناً و 60 ألف جنيه في ستة أيام فقط، ليتربّع بذلك على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك.

وكان كريم عبد العزيز قد حقق في العام الماضي في أول أسبوع عرض لفيلمه “بيت الروبي” مبلغ 18 مليوناً و150 ألف جنيه فقط.

ورغم أن فيلم “بيت الروبي” حقق إيرادات ضخمة مع نهاية عرضه تخطت الـ134 مليون جنيه، وتصدّر بها قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، إلا أن فيلم شقو” مرشّح لكسر هذا الرقم ليصبح الأعلى إيراداً في السينما المصرية إذا استمر على الوتيرة نفسها.

وينافس فيلم “شقو” في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته: عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، وبعد مصر سيُعرض الفيلم في عدد من الدول العربية والأجنبية بدايةً من يوم غدٍ (الخميس).

فيلم “شقو” مستوحى من رواية “أمير اللصوص” لتشاك هوغان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، لها تبعات خطِرة.