شاهد قبل عرضه.. تفاصيل فيلم السرب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب موعد طرح فيلم السرب في دور العرض السينمائي بعد فترة من الانتظار، وخاصة بعدما شارك جمهوره جزء من المقطع الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقا: "قريبا".



وتتضمن البرومو الدعائي الجديد لفيلم السرب بطولة أحمد السقا، العديد من التفاصيل حول الفيلم المبنية أحداثه على واقعة حقيقية عن العملية العسكرية التي قامت يها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

أحمد السقا

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

أحداث فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.