تكريم صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي مع فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - في أمسية غنائية مختلفة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، غدًا الخميس، إحتفالية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي، بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام تحيى خلالها ذكرى اثنين من عمالقة الكلمة هما عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين

موعد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء

ومن المقرر أن يقام الحفل فى الثامنة مساء الخميس 18 ابريل على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم إبداعاتها الشعرية التى تعاونا خلالها مع كبار الملحنين وشكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى منها ليلة امبارح ، الهوا هوايا ، أحضان الحبايب ، التوبة ، عدوية ، يا ليلة ما جاني الغالي ، بان عليا حبه ، عيون القلب ، أنا هنا يا ابن الحلال ، سيبولي قلبي وارحلوا ، اسمراني اللون ، الدنيا ربيع ، ابنك يقولك يا بطل .. اداء أيمن مصطفى ، ياسر سعيد ، السيد وهب الله ، ندي غالب ، دعاء رجب ، هويدا صلاح ، شمس ابراهيم ، آلاء أيوب .

نبذة عن عبد الرحمن الأبنودي

يذكر أن عبدالرحمن الأبنودي أحد رموز شعر العامية ، لقب بـ«الخال» ، ولد في 11 ابريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التي تنوعت ما بين العاطفي والوطني والشعبي كبار المطربين ، كما كتب أغاني العديد من الأعمال الدرامية ، من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) ومن دواوينه الشعرية الأرض والعيال، الزحمة، عماليات، جوابات حراجى القط وغيرها حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليصبح أول شاعر عامية مصري يفوز بها اضافة الى جائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014 وتوفى في 21 أبريل 2015 بعد صراع مع المرض.

نبذة عن صلاح جاهين

أما صلاح جاهين من علامات الإبداع المصرى ، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست ولد عام 1930 ، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة روز اليوسف ، صباح الخير ثم جريدة الأهرام قمة أعماله كانت الرباعيات التي تجاوز مبيعات إحدي طبعتها 125 ألف نسخة ، كتب اشعارا تحولت إلي أغاني ثورية يرددها الشعب وبلغت قصائده ما يزيد عن 161 ، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية منها أوبريت الليلة الكبيرة الى جانب عدد مم أهم الأعمال السينمائية ، توفى في 21 إبريل 1986 تاركا مئات الأغنيات والأشعار ورسوم الكاريكاتير.