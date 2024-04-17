أحمد ماهر يبكي على الهواء لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان أحمد ماهر وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوفاً ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة "ON"

وانهار النجم أحمد ماهر بالبكاء بعد عرض مشاهد مؤثرة من مسلسل "صيد العقارب".

وقال ماهر: "أنا حصلي خط استرجاع، واللحظة رجعت تاني، وحتة القناعة المورثة في أن الولد دائمًا وأبدًا هو السند، فـ السند راح فهو مضطر، اضطرار لبنته، ومعندوش سند آخر واللي هو أنه وصل بيه الحال أنه يعرض على السواق بتاعه يبقى العكاز الجديد، لكن مرتاحش فاضطر مرة أخرى يرجع لبنته".

وتابع: "لكن الخيال اللي جواه أنه ولده راح، فـ البنوتة هي اللي صححت المفهوم وأن المفهوم الخطأ القديم أن البنت غير الولد، لا البنت قايمة بالدور وهي اللي وقفت جنب أبوها، فده طرح عبقري".

يذكر أن أحمد ماهر، شارك في رمضان 2024 بـ مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق جانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

غادة عبد الرازق: "بتعالج ومريضة من 35 سنة"

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2024/4/17/2568672/