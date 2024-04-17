بعد صورتها بالمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ عبير صبري (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة

أثارت الفنانة عبير صبري حالة من الجدل، بعد أن نشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي داخل إحدى المستشفيات.

الفنانة عبير صبري، طلبت من جمهورها الدعاء لها، إذ كتبت: "عافيتك أوسع لي".

الإعلامية مروة صبري، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 "، قالت: "الحمد الله شقيقتي الفنانة عبير صبري، غادرت المستشفى، مساء أمس، وعادت إلى منزلها".

وتابعت: "عبير، عانت من إرتفاع ضغط الدم بشكل كبير جدا، ووصل إلى 190 وخضعت للعلاج لمدة ٣ أيام بالمستشفى، وأجرت بعض التحاليل ".

مروة تابعت: "ننتظر حاليا نتيجة الفحوصات والتحاليل، بعد عودتها إلى المنزل".

الفنانة عبير صبري، شاركت في بطولة مسلسل "حدوتة منسية"، الذي عُرض قبل موسم رمضان الماضي، إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم: سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، رجوى حامد...، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.