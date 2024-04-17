بـ "إطلالة جريئة".. أحدث ظهور لـ إيمان العاصي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها عقب قضاء عيد الفطر المبارك.

ونشرت إيمان، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وغابت إيمان العاصي عن المشاركة في الأعمال الدرامية التي عرضت في موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

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