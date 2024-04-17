بعد "فقد 35 كيلو بوزنه".. تعرف على تفاصيل ألبوم محمد قماح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد المطرب محمد قماح، لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل 20 أغنية متنوعة ما بين الألوان الموسيقية المختلفة في الريتم والايقاع الموسيقي، ويعتمد على المزج بين الموسيقى الشرقية والغربية من خلال الموسيقى الرومانسية والسريعة والمقسوم.

وانتهى "قماح" من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد منذ أيام قليلة بعد أن قام بتسجيل الأغنيات والمراحل الموسيقية المختلفة سواء التوزيع والمكساج والماستر بشكل كامل منذ أسابيع، حيث عمل على تنفيذ الألبوم على مدار أكثر من عامين في انتقاء واختيار الأفكار المختلفة التي تتناسب معه.

وحرص قماح، على إختيار طابع خاص بالموسيقى الموجودة في الألبوم والتي تجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية في التوزيعات الغنائية التي قام بتنفيذها بنفسه من خلال عمله كملحن وموزع موسيقى.

كما اختار محمد قماح لوك مميز من أجل تصوير الجلسات التصويرية الخاصة بالألبوم بعد أن فقده 35 كيلو جرام من وزنه بعد إجراء عملية تكميم المعدة بسبب وزنه الزائد.

ومن المقرر أن يقوم "قماح" بتصوير بعض أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب، حيث أنه اتخذ قرارا بطرح أغنيات الألبوم بشكل منفرد بواقع أغنية كل أسبوع.

جدير بالذكر أن محمد قماح تعاون في ألبومه الجديد مع نُخبة كبيرة من الشعراء والموسيقيين من المواهب الشبابية الجديدة والأسماء الفنية المعروفة، إلى جانب تعاونه مع عدد من نجوم الغناء في مصر ودول أخرى بأغنيات من ألحانه وتوزيعه ضمن ألبوماتهم الغنائية.

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