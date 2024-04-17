صور.. مايا دياب تثير الجدل بـ "طرحة زفاف" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة مايا دياب، الجدل بعد نشرها صور لها وهي مرتدية طرحة زفاف بيضاء، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

ونشرت مايا دياب على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين وهي ترتدي طرحة زفاف، والأخرى عبارة عن مجموعة من الصور داخل إطارات، دون كتابة أي تعليق.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل ملحوظ، وعلقوا: "مبروك"، "عروستنا الحلوة أحلى عروس"، "العروسة المستقبلية"، "زواج حقيقي أم فيديو كليب؟!"، "مبروك يا عمري"، "مبروك عليكي يا حبيبتي".

يذكر أن، مايا دياب أطلقت 3 أغنيات من ألبوم MYMAYAV فبراير الماضي، وصدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بعنوان "طاقة إيجابية" و"دتقلان".

وكررت مايا دياب تجربتها بغناء أغنية "قولّي" باللهجة المغربية، من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، بعد النجاح الذي حققته أغنية "ديالي".

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