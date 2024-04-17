شذى تطرح أحدث أغانيها "إخلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة شذى، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "إخلع"، بطريقة lyrics video عبر حسابها على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات، في أول أغانيها لموسم صيف 2024.

والأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

وتقول كلمات الأغنية: "أتمنى مشوفش جنابك صدفة في أي مكان، صدقني هواك كان غلطة

وأنا مش زي زمان."

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً عددا من الأغاني المتميزة منها أغنية بعنوان "إجمدي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وطرحت شذى أيضا أغنية "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم.

وسبق وطرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.