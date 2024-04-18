"بإطلالة كاجوال".. أحدث ظهور لـ مادلين مطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر متابعيها، أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت مادلين الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عندما يلتقي جمال الطبيعة بسحر الغروب، تتلاقى الروحانية والسكينة في قلبي، لحظات تستحق التوثيق والاحتفاظ بها دائمًا.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "وجه عربي ماشاء الله، الجمال والطبيعة والوجه الحسن، الجمال اللبناني، ربي يحفظك".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مادلين مطر أغنية "فرح العيد"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس أبو ملهب والكليب من إخراج إيلي أبو أنطون.