ماهر زين لـ"نجوم إف إم": الجمهور المصري من أكبر الداعمين لي وهذا سر نجاح "يا نبي سلام عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حل الفنان ماهر زين ضيفاً على برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، أمس الأربعاء، مع جيهان عبد الله، عبر إذاعة «نجوم إف إم» للحديث عن أحدث أعماله الفنية، ويعمل حاليا على تحضيرات حفله المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 19 أبريل.

وقال ماهر زين: "بحب الجمهور المصري بالتأكيد والداعمين الأساسيين لي على السوشيال ميديا دائما من مصر، وعندي جمهور كبير أيضا في إندونيسيا وهي بلد يوجد بها حوالي 200 مليون مسلم، وبدأت مسيرتي بالغناء باللغة الإنجليزية لذلك جمهوري الأجنبي كبير أيضا"

وعن أشهر أغانيه على الإطلاق "يا نبي سلام عليك"، قال: "(يا نبي سلام عليك) أغنية فيها روح مميزة، وجمهور كبير يحب الأغنية ويقومون بغنائها ولكن لا يعرفون شكلي وهذه هو المهم من رسالة الأغنية، وهي محققة مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب".

وأضاف: "الأغنية كانت تيمة فلكلورية وتراثي قديم جدا وجددنا اللحن أنا والفنان حمزة نمرة واشتغلنا عليها، بدأنا باللغات العالمية مثل التركي والإنجليزي والأوردي والعربي، ثم عملنا نسخة كاملة بالعربي وأخرى بالتركي،"

وتابع: "النسخة العربية هي اللي وصلتنا للعالمية وحققت الصدى الأكبر وفي كل مكان بروحه الجمهور بيكون حافظها بالعربي".

وأشار ماهر زين إلى أن 30% من أغانيه يتحدث خلالها عن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، موضحا: "غنائي بمثابة رسالة وأن يكون الإسلام أسلوب حياة وغنيت عن كل شيء مثل السماحة والأم ولفلسطين، ولا أفكر أن هذا الأمر بمثابة دعوة دينية ولكنها رسالتي في الدنيا"

وعن حفله المنتظر في ساقية الصاوي، يوم الجمعة المقبل، قال ماهر زين: "أول أغنية سأقدمها (رحمة للعالمين)، وهي من أشهر الأغاني التي يحبها الجمهور لي حاليًا».