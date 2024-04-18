تعرف على مفاجآت حفل "مسار إجباري" الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد فريق مسار إجباري، لتقديم حفله الغنائي، المقام مساء اليوم الخميس، على مسرح الجامعة الأمريكية في التحرير.

ووجه الفريق الدعوة، إلى النجمين أحمد داش، وعصام عمر، نجوم مسلسل "مسار إجباري"، الذي عرض في رمضان الماضي، لحضور الحفل.

ويقدم الفريق، في الحفل مجموعة من أغانيه، إلى جانب "مخبية لنا إيه يا دنيا"،الأغنية التي قدمتها الفرقة بمشاركة المطرب طارق الشيخ، في مقدمة مسلسل "مسار إجباري".

وحددت الجهة المنظمة، سعر موحد لحضور الحفل، وهو 450 جنيه.

" مسار إجباري"، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان