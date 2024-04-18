فيديو.. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية "بقول وأكدب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "بقول وأكدب" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وروج "جمال" للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "بقول وأكدب من كلمات جمال الخولي، وألحاني، توزيع أحمد إبراهيم وباقي الألبوم الأربع القادم إن شاء الله".

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد "خليني أشوفك" 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، إنت مين، سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك، أهـو.

يذكر أن رامي جمال طرح أولى أغاني الألبوم "خلينا نشوك" أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي من كلمات زياد حسن، وألحان محمود أنور، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج ريان الفايز.

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