شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى: آمنت بمشروع حق عرب من البداية وأعطيته كل طاقتى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة كارولين عزمى تفاصيل مشاركتها في مسلسل حق عرب مع النجم أحمد العوضى والذى تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضى 2024، موضحة :"شركة الانتاج والمخرج والمؤلف تحدثوا معى، وشرحوا لى دور أنغام عبد ربه وكان وقتها تم كتابة 7 حلقات فقط من العمل ولم يكن واضح وجود تويست في الأدوار، وعندما عرفت بذلك انجذبت جداً للعمل".

وأشارت كارولين عزمى لـ الخليج 365 إلى أنها شعرت بأن عليها الظهور في حق عرب فقط خلال شهر رمضان وتعطيه كل طاقتها من أجل التركيز فيه بشكل كامل قائلة:" كنت مؤمنة جداً بالمشروع وحسيت إن كل العناصر متوفرة من كرو وقصة حلوة مع الإخراج والتأليف، أيضاً دور أنغام من الأبطال في العمل فكل الشخصيات أبطال في القصة".



كارولين عزمى

وأكدت كارولين بأن دور أنغام مختلف عن باقى الشخصيات الشعبية في المسلسل سواء في التعليم أو الملابس أوضحت كارولين لافتة أنها عندما جلست مع المؤلف محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق تحدثا معها بأن الشخصية تربت وعاشت حياتها بالكامل في المغربلين ولكنها متعلمة بأعلى المستويات ولديها شركة سياحة تتعامل مع أجانب طوال الوقت وتسافر كثيراً".

وتابعت:"كوّنت لأنغام شخصية أنها تشببهم فى العادات والتقاليد، ولكن كل ما هو خارجى مختلف فهو مرتبط بالبيئة التي وضعت نفسها فيها سواء في الملابس فأرتدى أحدث الموديلات، وحتى طريقة التفطير مرتبطة بطبيعة العمل في شركة سياحة والتعامل مع أحانب وأسافر، فطبيعي شكلي يكون مختلف عن شخصية أختى سميحة مثلا أو حنان الغير متعلمين ولا يخرجا من الحارة".

مسلسل حق عرب تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.