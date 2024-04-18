شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى تركيا 27 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، حفلاً غنائيًا يوم السبت 27 أبريل الشهر الجارى في إسطنبول بتركيا، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما يحيى فريق كايروكي، 7 حفلات خلال الجولة الأوروبية فى مايو الشهر المقبل وتبدأ في 2 مايو و تنتهى في 11 من نفس الشهر

أول حفل في برلين 2 مايو و ثانى حفل 3 مايو في برلين أيضا و ثالث حفل 4 مايو في لندن، أما الحفل الرابع في أوتريخت 7 مايو، و الحفل الخامس في ميلان 9 مايو، والسادس ف ميلان أيضا يوم 10 مايو و الحفل السابع يوم 11 مايو في باريس.

كما يقدم فريق كايروكي مع مغني الراب مروان بابلو حفل غنائي ضخم بعنوان "المحطة"، يوم 19 مايو المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم مروان بابلو وفريق كايروكي مجموعة من أبرز أغانيهم التي يحبها جمهورهم، وتعبر عن محطاتهم الفنية، وأتيحت تذاكر الحفل بفئاتها المختلفة على موقع "تذكرتي".

يذكر أن أمير عيد ينتظر عرض أجدد أعماله الدرامية مسلسل "دواعي السفر"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل ريفو بجزئية

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، نادين، أحمدغزى و أيمن الشيوي و أحمد فاضل و دنيا وائل و ياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.