تكريم سيد رجب وإسلام كمال وأحمد عرابي في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان والمقرر انعقادها في الفترة من 25 حتى 30 أبريل من الشهر الجاري.

وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان في بيان صحفي، عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

سيد رجب هو ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد عن 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، إذ عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل وخارج مصر، وعلاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 ثم أحلام مسروقة عام 1999.

ولكن النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيله، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19 ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب)، حصد جائزة أحسن ممثل عن فيلم 19 ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.

أما ثاني المكرمين فهو المصور والمخرج إسلام كمال، والذي شاركت أعماله في العديد من المهرجانات الدولية المميزة: مهرجان برلين السينمائي، مهرجان روتردام الدولي السينمائي إلى جانب العديد من المهرجانات المحلية والعربية.

وثالث المكرمين هو منفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي، الذي كانت بدايته بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" ثم توالت الأعمال من أفلام (المهاجر - المصير - السلم والثعبان - الراجل الابيض المتوسط - عسكر في المعسكر - حليم - ويجا - علي سبايسي - شيكمارا - إبراهيم الأبيض - المسافر) ومسلسلات (لحظات حرجة - مجنون ليلى - الجماعة الجزء الأول).

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.