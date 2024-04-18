محمد اسماعيل - القاهرة - إنسان جميل جدًا.. طارق النهري يتحدث عن معاملة محمد رمضان لـ زملائه في العمل

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان طارق النهري، تفاصيل عن شخصية النجم محمد رمضان، بعد مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" العام الماضي.

وقال "النهري"، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس: "لما اشتغلت مع محمد رمضان أول مرة في مسلسل جعفر العمدة كنت قلقان، لكن بعد ما بدأت أتعامل معه أثناء التصوير لقيته غير اللي الناس بتقول عليه تمامًا"، مرادفًا: "محمد رمضان شخصية جميلة ولما بيوصل الأستوديو بينزل من عربيته ويصبح على الناس والكومبارس بيجروا عليه عشان يتصوروا معاه".

وأضاف: "محمد رمضان إنسان جميل جدًا، ومتسعملوش صوت في اللوكيشن ودايما بينفذ توجيهات المخرج بالحرف".

وشارك طارق النهري في مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، في دراما رمضان 2023.

كما جسد دور "المعلم شداد"، في مسلسل "المعلم"، بطولة النجم مصطفى شعبان، إخراج مرقس عادل، والذي عرض في المارثون الرمضاني لعام 2024.

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