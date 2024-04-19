شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف فيلم السرب: المتحدة مهتمة بمثل هذه الأعمال والفيلم يحكي فترة من حياة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤلف فيلم السرب عمر عبد الحليم، إن حادث استشهاد الـ21 مصريا في ليبيا في 2015، كان السبب في كتابة هذا الفيلم، وأنه لم يكن أن تمر هذه الفكرة عن عقول المبدعين والحمد لله أن الفكرىة لاقت القبول، والفكرة لا تحكى للرد المصرى فقط، ولكنها تحكى فترة في حياة ليبيا، واستغرق دراسات كبيرة جدا، وكل الكتب التي تحدثت عن فكرة التطرف، وحتى الكتب التي تصدرها قادة الفكر المتطرف.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى، المذاع علي القناة الأولى: لم أكن بالادراك الكاف بالفكر المتطرف، وهو ما جعلنى أبحث بشكل متعمق، وأدرس طبيعة عمل الوظائف.

وأكد أن فيلم السرب يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش الإرهابى" فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وأشار إلى ان الشركة المتحدة مهتمة بهذه النوعية من الاعمال، واتاحت مشاركة أكبر عدد من النجوم، وأكبر عدد من أيام التصوير، وفكرة أن شركة تعلن تبنى العمل، وكمان أصبح لدى ضمانة أن العمل سيخرج في أفضل صورة، وتلقينا الدعم من كل الجهات الرسمية، وتم التصوير بطيران حقيقى، وتوفير القواعد الجوية وأماكن طبيعية للتصوير.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.