شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: شخصيتي الحقيقة عكس ألينار في مسلسل الحشاشين.. وكنت أخيف الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إن شخصية "ألينار" كانت تخيف العديد من الناس، حتى من فريق عمل مسلسل الحشاشين، على اعتبار أنها شخصية شريرة للغاية.

أضافت سوزان نجم الدين، في لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن شخصية ألينار لم تتعبها في تأديتها على الإطلاق في تجسيدها، وتابعت: "عندما رأيت ألينار في المرآة لبستها وتوحدنا سويا في المسلسل، لكني في الحقيقة عكس الشخصية تماما".

وتابعت سوزان نجم الدين: "لم أقم بدور إلا وصدقته، ولابد أن أعيش بداخله وأن أنعزل عن أي شيء خارجي، وأنا قرأت كثيرا عن الفترة التاريخية التي تناولها مسلسل الحشاشين قبل الدخول في العمل".

وأشارت، إلى أن المخرج بيتر ميمي كان قائدا حقيقيا في العمل لكل الناس، وكان يراقبنا داخليا وخارجيا لإعادتنا مرة أخرى إلى الهدوء في تجسيد الشخصية".