هشام ماجد يكشف عن 3 مشاهد كوميدية شجعته على المشاركة في "أشغال شقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان هشام ماجد، عن سعادته بتفاعل الجمهور مع مسلسل "أشغال شقة، وأنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير.

وكشف" ماجد"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الخميس، عن 3 مشاهد شجعته على المشاركة في مسلسل "أشغال شقة"، وهي مشاهد (الأرنب، المول، المقابر).

وعن مشهد "الثلاجة" وحمل الفنان مصطفى غريب الفنانة أسماء جلال فوق ظهره بسبب ثقل وزنها، عقب: "أسماء اتعذبت في المشهد ده، كانت بتقعد 3 ساعات عشان تلبس البدلة عشان تظهر بزيادة في الوزن، والبدلة دي متعبة ومؤلمة جدًا".

واستقبل برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، "الليلة" على شاشة "MBC مصر"، صُناع المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر رمضان ولاقى تجاوباً كبيراً من المُشاهدين في مصر والعالم العربي.

ويستضيف البرنامج نُخبه من صُناع المُسلسل ومنهم الفنانين هشام ماجد، أسماء جلال، مُصطفي غريب والكاتبه شيرين دياب والمخرج خالد دياب.

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