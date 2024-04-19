شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً صلاح السعدنى.. منحه القدر أهم أدواره فى ليالى الحلمية بعد اعتذار نجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدنى تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.



الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

صلاح السعدنى .. مسيرة بارزة وأدوار مميزة



شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.



وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.

صلاح السعدنى لم يكن المرشح لدور سليمان غانم فى البداية

وربما لا يعلم كثيرون أن دور سليمان غانم لم يكن صلاح السعدنى هو المرشح الأول له، لكن كان الترشيح الأول من نصيب سعيد صالح، الذي اعتذر عن الدور لإنشغاله بأعمال أخرى عام 1987، إذ قدم في هذا العام أفلام "سلام يا صاحبي"، "عزبة الصفيح"، العرضحالجي في قضية نصب"، كما كان مشغولا وقتها بعرض مسرحي، حسبما قال يحيى الفخراني في تصريحات تليفزيونية.

ورغم اعتذار سعيد صالح إلا أن صلاح السعدنى لم يكن هو المرشح الأول للعب الدور فقد كان يحيى الفخراني نفسه مرشحاً لدور "سليمان غانم ، لكنه فضل أن يجسد دور "سليم البدري" الذي نجح فيه بشده أيضا، ليكون السعدني على موعد مع لقب "العمدة" ويمنحه القدر فرصة ذهبية لإظهار موهبته بدور مميز سيبقى علامة في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية والعربية.