شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الكبير صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني، وتقدمت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني .

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فقد فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة .

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية كشف عن موعد تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.