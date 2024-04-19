شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم السعدني ينعى عمه صلاح السعدني: عمرى ما ها صدق أنك تسيبنا كنت عم أكتر من رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفي أكرم السعدني ابن الكاتب الكبير الساخر محمود السعدنى، عمه الفنان صلاح السعدني، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 81 عامًا، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "استغفر الله العظيم عمرى ما هاصدق أنك ممكن تسيبنا ياعم صلاح، كنت عم أكتر من رائع وأخ وسند، يا رب يا رب ارحمه رحمة واسعة وأسعده في أخرته زى ما أسعدنا طول عمر".

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور.