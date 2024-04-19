20 صورة من جنازة النجم الكبير صلاح السعدني بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تشهد جنازة النجم الكبير صلاح السعدني، والمُقامة حاليا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، تواجد عدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على المشاركة في وداع الراحل لمثواه الأخير ومواساة أسرته.

وحضر الجنازة النجوم: أحمد السقا، محمود البزاوي، أحمد رزق، هنادي مهنا، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن خبر الوفاة أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه على انستجرام، ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصر اليوم.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.