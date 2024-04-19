"العمدة اتوفى".. محمد ثروت ينعى صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعي الفنان محمد ثروت، الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب ثروت، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد الفن المصري والحضارة الفنية المصرية فنان عبقري ومثقف وعاش طول عمره مشغول بهموم وطنه".

وتابع: "عبقرية لا تكون في أداءه فقط بل في اختيار مواضيع أفلامه ومسلسلاته التي تهم الجمهور، وتجسيد الشخصيات أعماله كما لو كان جارك أو قريبك أو شخص تشاهده في محيط سكنك أو شغلك.. شخص تحبه وتتعاطف معه ومع مشكلته".

وأضاف ثروت: "الله يرحمك يا أستاذ ويسكنك فسيح جناته ويغفر لك ويرحمك..العمدة اتوفى".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني.

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء)، وتميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

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