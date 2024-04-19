علي ربيع يحضر جنازة صلاح السعدني

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الفنان علي ربيع، جنازة القدير الراحل صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا .

جنازة صلاح السعدني

كما شهدت جنازة صلاح السعدني حضور الفنان محمد إمام وأحمد حلمي ومنى زكي، أحمد رزق، محمود البزاوي، والتي تقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومقرر الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر.

وفاة صلاح السعدني

فارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.



جنازة صلاح السعدني

نعى الفنان تامر عبدالمنعم ، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وفاة عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.



جنازة صلاح السعدني

وقال الفنان تامر عبدالمنعم: لقد فقد الفن المصري فنانا عظيما له بصمة واضحة في جميع أعماله الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.



الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.



يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.



شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.