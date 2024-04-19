فن ومشاهير

أشرف زكي ومجدي كامل يحضران جنازة صلاح السعدني

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ياسر رشاد - القاهرة - حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان مجدي كامل، جنازة القدير الراحل صلاح السعدني والذي رحل عن الدنيا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا .

كما حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة صلاح السعدني، أبرزهم: منى زكي وأحمد حلمي، علي ربيع، محمد إمام، أحمد رزق، محمود البزاوي، وآخرون.

جنازة صلاح السعدني

وفاة صلاح السعدني

فارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.
 

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جنازة صلاح السعدني

نعى الفنان تامر عبدالمنعم ، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وفاة عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.
 

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جنازة صلاح السعدني

وقال الفنان تامر عبدالمنعم: لقد فقد الفن المصري فنانا عظيما له بصمة واضحة في جميع أعماله الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.
 

الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.
 

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جنازة صلاح السعدني

يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.
 

شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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