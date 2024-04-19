بالصور| وفاء عامر ورامي إمام وريهام عبدالغفور في جنازة صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر وهاني رجب:

توافد نجوم الفن على جنازة النجم الكبير صلاح السعدني الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة، والتي أقيمت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء الصلاة عليه والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير.

وحرص على التواجد: المخرج رامي إمام، الفنانة وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، الفنانة ريهام عبدالغفور، المخرج مجدي أبو عميرة، الفنان محمد عبدالحافظ، الفنان أحمد صفوت، الفنان أحمد داود، الفنان فتوح أحمد، الفنان أحمد خالد صالح، الموسيقار هاني مهنا، الفنان علي ربيع، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان سليمان عيد، الفنان مجدي كامل، الفنان صلاح عبدالله، الدكتور خالد عبدالجليل.

وشهدت الجنازة حضور النجوم: أحمد حلمي وزوجته منى زكي، غادة عادل، هنا الزاهد وإنجي علي، أحمد السقا، محمود البزاوي، أحمد رزق، هنادي مهنا، أشرف زكي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رياض، محمد محمود عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين.

جدير بالذكر أن خبر الوفاة أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه على انستجرام.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.