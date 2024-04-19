عبد الرحيم كمال عن صلاح السعدني: "فنان دخل قلب المشاهد بيسر وسلاسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعي السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "كمال"، صورة للراحل صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "رحل عن دنيانا فنان مصري كبير ومهم رحل النجم والفنان صلاح السعدني، واحد من نجوم مصر الكبار، يشبه الملايين بوجه مصري خالص، ويجمع بين الشجن والسخرية والتفاؤل طاقة فنية كبيرة، ممتلئ بالموهبة والثقة، من فيلم الأرض إلى حسن أرابيسك، مرورًا بسليمان غانم وياسين عبد الجواد في الثلاثية المحفوظية التلفزيونية والابن الأوسط في أبنائي الأعزاء شكرًا".

وأضاف: "فنان يدخل قلب المشاهد بيسر وسلاسة وكأنه واحد من أسرته، رحم الله الفنان المصري الكبير المتفرد صلاح السعدني رحمة واسعة وألهم ابنه الفنان أحمد السعدني الصبر والسلوان".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

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