"في أشد الحاجة".. هند عبد الحليم تطلب الدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طلبت الفنانة هند عبد الحليم، من متابعيها عبرالسوشيال ميديا، الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

وكتبت هند، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "متنسوش تدعوا لأمي بالشفاء العاجل هي في أشد الحاجة للدعاء لو سمحتوا".

وكانت هند عبدالحليم أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

وكتبت هند، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معني أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

وكشفت "هند" مؤخرًا عن إزالة "شامة" على وجهها، والتي أعربت عن انزعاجها منها خلال الفترة الماضية ونشرت صور ظهرت خلالها عقب خضوعها لعملية تجميل أزالت خلالها "الشامة".

يذكر أن، آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" والذي شارك ببطولته كريم فهمي وريهام عبد الغفور، وعرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحا جماهيريا.