فنان مصري يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني قبل وفاته

أوضح الفنان المصري محمود البزاوي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.
وذكر البزاوي أن وفاة الفنان صلاح السعدني كانت طبيعية، ولم يدخل أي مستشفى في اللحظات الأخيرة، وكان يتمتع بصحة جيدة حتى لحظة وفاته، وفقًا لموقع “القاهرة 24”.
يُذكر أن نقيب المهن التمثيلية المصرية، الدكتور أشرف زكي، أعلن عن وفاة الفنان صلاح السعدني.
وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل “القاصرات” الذي تم إنتاجه عام 2013، وتناول المسلسل قضية زواج القاصرات، وهي من أكثر العادات الخاطئة التي لا تزال موجودة في بعض المناطق المصرية.
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