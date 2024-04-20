خاص بالفيديو- ياسمينا زيتون برسالة لمهنئيها..وهل ستدخل مجال التمثيل؟

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت وصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون الكثير من التهاني من قبل الجمهور والنجوم بعد نيلها لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم مؤخرا، موقع الخليج 365 التقى بـ ياسمينا زيتون ووجهت من خلاله رسالة لكل مهنئيها على اللقب، كما وجّهنا لها سؤال حول اذا كانت ستدخل مجال التمثيل.



على صعيد آخر كانت قد أطلت ياسمينا زيتون وخطفت الأنظار بإختيارها المميز وفستانها الأنيق للغاية.

وقد إرتدت ياسمينا زيتون فستاناً باللون الأزرق، ومموجاً بين الدرجة القاتمة والدرجة الفاتحة منه، من صيحة الكتف الواحدة، بكم عريض وطويل، وبفتحتين كشفتا عن بطنها ورجليها.

