هل ارتبط أنس بوخش بدينا الشربيني؟.. القصة وراء ظهورهما في دبي (فيديو)

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2024 03:48 مساءً - لا يزال الجمهور في رحلة بحث عن هوية الرجل الّذي نجح بخطف قلب الممثلة المصريّة دينا الشربيني بعد انفصالها الشهير عن الهضبة عمرو دياب، بخاصةٍ بعدما أعلنت عن سعادتها بارتباطها مجدداً.

ارتباط دينا الشربيني

لكن المفاجأة كانت بظهور الإعلامي أنس بوخش برفقة دينا الشربيني في حفل افتتاح فيلمها، وهو الأمر الّذي أثار الشكوك حول ارتباطهما.

انتشرت شائعات تفيد بارتباط الفنانة دينا الشربيني بمقدم البرامج السعودي أنس بوخش، وتحديدًا بعد الحلقة التي أجراها معها ببرنامجه الشهير abtalks، الذي يقدمه عبر قناته على منصة «يوتيوب»، ولم يؤكدا أي من الطرفين حقيقة ما تداول عنهما في الساعات الأخيرة.

دينا الشربيني وأنس بوخش

يذكر أن دينا الشربيني ظهرت في العام 2022 ضيفة على برنامج ABtakls الذي يُقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وذلك من أجل الحديث عن الكثير من الأحداث المثارة مؤخرًا حولها، بالإضافة إلى التطرق إلى بعض من جوانب شخصيتها.

الجانب العاطفي في حياة دينا الشربيني

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الجانب العاطفي في حياتها، خلال الحلقة وظهرت في الإعلان وهي تتحدث عن الكذب والخيانة قائلة: “في ناس ممكن يكونوا شايفين طيب ما أنتي ممكن تكوني عملتي كده”.

وتكلمت دينا الشربيني بصراحة عن اتهامها بخطف رجل متزوج من عائلته قائلة: “مش على راسي بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده”.

كما تحدثت دينا الشربيني، خلال اللقاء، عن علاقاتها العاطفية، قائلة: حبيت مرتين في حياتي، وللأسف بكرر غلطاتي في علاقاتي، ومعنى الحب بالنسبالي، هو الأمان والثقة والحنان، وبَكْرَه الكذب والخيانة في العلاقة، ومفهوم الحب ككل حلو، ولكن لما بيبقى الإنسان في علاقة ويحب بجد، بيتوجع، فده مش بحبه في الحب.

من جانبه تحدث أنس بوخش عن حلقته مع دينا الشربيني، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: ” حلقتنا الأولى من جدة أصبحت موجودة الآن! دينا ممثلة ومقدمة برامج مصرية. تتحدث في هذه المقابلة عن الأسرة والطفولة والخيانة والحب، وكيف تتعامل مع تقلبات الحياة. هل تعتبر نفسها محبة؟ شاهد لتكتشف”.

فيلم شقو

يُذكر أن حضر فريق عمل فيلم شقو العرض الخاص للفيلم في دبي، وذلك بحضور كل من، يسرا، أمينة خليل، دينا الشربيني، عمرو يوسف، والمنتج أحمد السبكي.

قصة وأبطال فيلم «شقو»

وتدور أحداث فيلم «شقو» فى إطار اجتماعي تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بأعمال إجرامية وخارجة عن القانون، وتجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك ف بطولة الفيلم، عمرو يوسف، محمد ممدوح تايسون، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، مع ظهور خاص للفنانة يسرا. الفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي.

إيرادات أفلام عيد الفطر

وتمكن فيلم «شقو» من السيطرة على شباك التذاكر فى موسم أفلام عيد الفطر 2024، من خلال تحقيق أعلى إيراد يومي، إذ تصدر إجمالي الإيرادات بإجمالي 17 مليونا و853 ألف جنيه في 3 أيام منذ طرحه بالسينمات يوم وقفة عيد الفطر.

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