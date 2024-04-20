سميرة أحمد: رفضت فيلم لعبد الحليم حافظ وتراجعت عن القرار لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها تمنت من الله أن تعمل في فيلم "البنات والصيف" مع عبد الحليم حافظ، موضحة أنها فوجئت بوحيد فريد وصلاح أبو سيف يقومان بالاتصال بها من أجل المشاركة في الفيلم وطلبوا منها تمثيل دور فتحية الشغالة بالفيلم.

وتابعت سميرة، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة: "قلت لهم إزاي يعني؟!، وليه معملش دور البطلة أمام عبد الحليم حافظ، ورفضت الدور وطلبوا مني الانتظار لحين قراءة رواية وسيناريو الفيلم للاختيار بعد ذلك، وتركوا الرواية وغادروا وقمت بقرائتها طوال الليل وخلصت السيناريو الساعة 6 صباحا واتصلت بهما وأبلغتهم بموافقتي على القيام بدور فتحية الشغالة ووجدت نفسي في الفيلم والدور وحبيت هذا الدور لأنه كان واقعي".

وأوضحت، أن (شاطئ الحب) من أحلى الأفلام التي قامت بتمثيلها حيث تم تمثيل جزء كبير منه في الفيوم وتم وضع صورة لأفيش الفيلم في أوبرج الفيوم حيث كان التصوير هناك.

وأوضحت: "هذا العمل كان حلو مع الأستاذ بركات لأنه إنسان طيب وكريم وخدوم وفريد الاطرش كان بيغني لي أغنية "قالتلي بكرة" في التليفون وكنت أنام أثناء الأغنية ويقوم فريد بسؤالي إيه رأيك في الأغنية فأقول له جميلة جدا وبالفعل تصبح جميلة جدا".

وأضافت سميرة، أنها كانت من الصديقات المقربات لفريد الأطرش، حيث كان يعزمها على الغداء وكانت تذهب بصحبة يوسف عوف، وتجد هناك جلال معوض وليلى فوزي وأحمد فؤاد حسن.