33 صورة من حفل زفاف ابن شقيقة غادة عبد الرازق بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بحفل زفاف ابن شقيقتها الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمدينة الجونة.

ونشرت غادة، صورا من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك حبيبي صلاح، أتمنى لك حياة رائعة".

وحضر حفل الزفاف المطربة بوسي والمطربة ديانا كرازون وعدد من الأصدقاء والمقربين من العروسين.

وكانت غادة عبد الرازق، ظهرت بأحد مقاطع الفيديو وهي متأثرة ولم تتمالك دموعها فرحًا بزفاف ابن شقيقتها لتتساقط الدمع من عينها.

يذكر أن، غادة عبد الرازق شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب".