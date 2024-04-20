بطولة منة شلبي وأحمد داوود.. انتهاء تصوير فيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة "سي سينما برودكشنز" عن انتهاء تصوير فيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات و الحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي

وبجانب "الهوى سلطان" تنتهي حاليًا شركة "سي سينما برودكشنز" من الانتهاء من تصوير فيلم "فرقة الموت" الذي لم يحدد ميعاد عرضهم حتى الآن، بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتدور أحداث فيلم "فرقة الموت" حول ضابط يتم اختياره (أحمد عز) ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.