الستات مايعرفوش يكدبوا.. انطلاق أولى حلقات البرنامج في ثوبه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أولى حلقات برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة الـ CBC، اليوم السبت، في ثوبة الجديد، وذلك بعدما توقف خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر، وقدمت حلقة اليوم الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين.

وشهد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تطوير كبير علي كافة المستويات بداء من الديكور وفورمات البرنامج ، وذلك في إطار خطة قناة cbc لتطوير المحتوي لخدمة الجمهور المصري.

ووجهت الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي دورها الكبير في تطوير الدراما المصرية، وما قدمته خلال موسم دراما رمضان علي شاشات قنوات الشركة المتحدة، مؤكدين أن الشركة المتحدة نجحت نجاحاً باهراً في تقديم كافة أنواع الدراما خلال موسم رمضان.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا في ثوبه الجديد

وكشفت الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، خلال حلقة الستات مايعرفوش يكدبوا، أن البرنامج سينفرد بحلقات خاصة مع نجوم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ خلال الحلقات القادمة من البرنامج.

يستحدث البرنامج فقرات متنوعة في شكله الجديد بينها فقرة مخصصة عن الأمثال الشعبية وفقرة عن الفرق الموسيقية وفقرات خاصة عن سيدات الجنوب وسيدات محافظات الدلتا.

كما يقدم البرنامج فقرات اجتماعية تناقش كافة القضايا الاجتماعية التي تواجهها الاسرة المصرية، ويركز البرنامج في مناقشة قضايا المراهقين والشباب وبخاصة الفتيات ، كما يخصص فقرات فانونية تستوجب العلم بقوانين المجتمع والتي تتعلق بحقوق المرأة والطفل بشكل خاص.