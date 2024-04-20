فن ومشاهير

وفاء عامر: "نجاحي في جودر وحق عرب.. هبة من عند الله"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن تجربتها بمسلسلي"جودر" و"حق عرب" بعد نجاحهما في موسم دراما رمضان 2024 .

وقالت وفاء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ليالينا" تقديم الإعلامي محمد السماحي، إن نجاحها في مسلسلي "جودر" بطولة ياسر جلال و"حق عرب " بطولة أحمد العوضي هبة من عند الله لمدى اختلاف الدورين.

وتابعت عامر: "أنا ومعظم نجوم أعمال رمضان "سنينا أسناننا" لتقديم وجبة متميزة للجمهور المصري والعربي من أجل موسم رمضاني مختلف.

وعن شقيقتها آيتن عامر وتجربتها في الغناء، أضافت: "سعيدة بنجاح آيتن عامر غنائيًا وفي الطريق مفاجأت أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور في الغناء بعد أن (كسرت الدنيا) في حفلها الأخير كمطربة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا