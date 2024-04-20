وفاء عامر: "نجاحي في جودر وحق عرب.. هبة من عند الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن تجربتها بمسلسلي"جودر" و"حق عرب" بعد نجاحهما في موسم دراما رمضان 2024 .

وقالت وفاء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ليالينا" تقديم الإعلامي محمد السماحي، إن نجاحها في مسلسلي "جودر" بطولة ياسر جلال و"حق عرب " بطولة أحمد العوضي هبة من عند الله لمدى اختلاف الدورين.

وتابعت عامر: "أنا ومعظم نجوم أعمال رمضان "سنينا أسناننا" لتقديم وجبة متميزة للجمهور المصري والعربي من أجل موسم رمضاني مختلف.

وعن شقيقتها آيتن عامر وتجربتها في الغناء، أضافت: "سعيدة بنجاح آيتن عامر غنائيًا وفي الطريق مفاجأت أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور في الغناء بعد أن (كسرت الدنيا) في حفلها الأخير كمطربة.