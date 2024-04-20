حمادة هلال يعلن عن جزء خامس من مسلسل"المداح" في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان حمادة هلال، عن وجود جزء خامس من مسلسل "المداح" بموسم دراما رمضان 2025.

وقال هلال، ببرنامج "ليالينا" المذاع على الفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي محمد السماحي، إن مسلسل المداح مثل حكايات ألف ليلة وليلة، موضحا أن الجزء الخامس سيكون في العام المقبل بعد النجاح الكبير للعمل.

وتابع حمادة هلال: "فكرة المسلسل كانت عايشة بداخله قبل تنفيذها، وأن كتابة هذه النوعية من الأعمال تتطلب جهدا كبيرا، وان صراع الخير والشر هو أساس الحياة".

وأضاف، أن نجاح "المداح" للعام الرابع يعود لمجهود فريق بالكامل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج والشركة المنتجة ومجموعة mbc ، معربا عن سعادته بردود فعل الجمهور في مصر والعالم العربي بمسلسله.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.