محمد رمضان في أحدث ظهور مع زوجته والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر محمد رمضان صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهرت برفقته زوجته وقام بتصويرها في عدد من المناسبات المختلفة التي جمعتهما سويًا مؤخرًا.

وظهر "رمضان" وهو محتضنًا زوجته بالصور إلى جانب جلسة عشاء جمعتهما على النيل واكتفي بوضع إيموجي "قلب" على الصور والفيديوهات التي حازت على اعجاب متابعيه وعلقوا: "ثقة في الله نمبر وان، ربنا يسعدكم، دايمًا مع بعض بالحب يا ملك، منورين الدنيا كلها يا نمبر وان، ربنا يخليكم لبعض، الله يحفظكم".

وأثار محمد رمضان جدلًا بتصريحاته مؤخرًا حول السبب وراء غيابه عن موسم دراما رمضان هذا العام بعدما أكد أن السبب وراء غيابه هو إتاحة الفرصة لأعمال تلفزيونية أخرى لمتابعتها من قبل الجمهور وهو ما أثار هجومًا وانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويتعاون خلاله لأول مرة مع السيناريست والمخرج محمد دياب ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي يكشف سبب عدم مشاركة صلاح السعدني بـ"مدرسة المشاغبين"

أول تعليق من آمال ماهر بعد حفلها في التجمع الخامس (صور)