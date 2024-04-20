صورة نادرة.. محمود البزاوي يستعيد ذكريات عقد قرانه بحضور الراحل صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمود البزاوي استعادة الذكريات التي جمعته بالفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة عن عمر يناهز 81 وسط حالة حزن انتابت الأوساط الفنية والثقافية.

ونشر "البزاوي" صورة أرشيفية عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" استعاد خلاله ذكريات كتب كتابه على زوجته هالة محمود السعدني وسط حضور الفنان الراحل صلاح السعدني الذي كان أحد شهود عقد الزواج وعلق عليها: "يوم كتب كتابي على زوجتي العزيزة هالة محمود السعدني بحضور عم صلاح السعدني الذي شهد على عقد الزواج، الله يرحمك ياعم صلاح على قد ما اسعدتني وأسعدت ملايين من محبينك في أنحاء العالم العربي كله".

وودع "البزاوي" الفنان الراحل صلاح السعدني واستعاد ذكريات دخول منزل " آل سعدني" ونشر صورة للراحل صلاح السعدني رفقة شقيقه الصحفي والكاتب الراحل محمود السعدني ونعاه قائلا: " الله يرحمك يا عم صلاح أنت وحمايا وأبويا التاني عم محمود السعدني، عم صلاح من الناس اللي اثروا فيا بشكل كبير من أول يوم دخلت بيت ال سعدني، البيت العامر بكل شيء مفيد ثقافة وفن وحضور عند كل أفراد العيلة يخطف العين، عم صلاح علمني ويمكن أنا مش واخد بالي زي ما عم محمود علمني وأنا مش واخد بالي، لأن القعدة معاهم بمجرد سماع اللي بيتقال طلع علام وأنا عرفت ده لما كبرت وبقى جوايا مخزون من المعلومات والثقافة بسبب وجودي وسط كبار آل سعدني عم محمود وعم صلاح".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي.

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