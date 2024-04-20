رامز جلال يوجه رسالة لجمهوره وينشر صورة من كواليس "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان رامز جلال الشكر والتحية لجمهوره ومتابعيه عقب احتفالهم بذكرى ميلاده وإرسال المعايدات له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "رامز" صورة من كواليس برنامجه "رامز جاب من الآخر" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "لكل اللي قالي كل سنة وأنت طيب واللي مقاليش كمان، ربنا ميحرمني منكم وربنا يسعدكوا جميعًا، وهديتي منكم الدعاء بالستر والصحة والتوفيق وربنا يتم كل حاجة على خير ويكملها بالستر".

وانهالت تعليقات التهنئة على منشور "رامز" وعلق المتابعين: "كل سنة وأنت طيب يا نجم، كل سنة وأنت طيب يا أهلاوي، كل سنة وأنت طيب عيد ميلاد سعيد يا رامز، كل سنة وأنت طيب يا نجم ورمضان بيكون حلو بيك".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان رامز جلال السينمائية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" وعرض عام 2023.

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