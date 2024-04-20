اتحاد الناشرين المصريين يوجه دعوة لدور النشر والمكتبات المصرية للاحتفال باليوم العالمي للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران توجيه دعوة لكافة دور النشر والمكتبات المصرية للاحتفال بهذا اليوم العالمي للكتاب بمنح خصم مناسب للقارئ حتى نهاية شهر أبريل الجاري، أو بالطريقة التي تناسب كل ناشر أو مكتبة.

اليوم العالمي للكتاب

ويحتفل العالم في ٢٣ أبريل من كل عام باليوم العالمي للكتاب منذ أن قررت منطمة اليونسكو في عام 1995 الاحتفال بالكتاب والمؤلفين.

ويقوم الناشرون والمكتبات حول العالم بالمشاركة في هذا الاحتفال وذلك لإبراز مكانة الكتب والمبدعين في الثقافة العالمية بالاضافة إلى تشجيع القراء على الإقبال على الكتاب.



وعلي الزملاء الراغبين في المشاركة في هذا الحدث تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي ليتسنى نشرها للجمهور :

https://forms.gle/4t7PPdiUkxTT2kgP8



